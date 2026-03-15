La guerra in Iran sta causando un danno economico stimato di circa 200 milioni di euro per le famiglie del Friuli-Venezia Giulia. Le stime indicano un aumento dei costi complessivi, influenzando il bilancio delle famiglie nella regione. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo alle modalità di calcolo o alle fonti di questi dati.

La guerra in Iran sta già generando un impatto economico misurabile sul Friuli-Venezia Giulia, con stime che indicano un rincaro complessivo di quasi 200 milioni di euro per le famiglie della regione. Secondo i dati forniti dalla Cgia di Mestre, a due settimane dall’inizio del conflitto, il peso maggiore ricade sulla provincia di Udine, dove si prevede un aumento di oltre 86 milioni di euro. Questo scenario si presenta come una minaccia diretta al potere d’acquisto dei cittadini e alla stabilità dei costi aziendali. Il peso specifico sulle province friulane. La distribuzione geografica dell’impatto non è uniforme sul territorio regionale, ma mostra differenze marcate tra le diverse aree amministrative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra Iran: 200 milioni di danni per il Friuli

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