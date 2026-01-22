Sicilia devastata dal ciclone Schifani apre al commissariamento per la ricostruzione | nel Messinese danni per 200 milioni

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, in particolare nel Messinese, con una stima di circa 200 milioni di euro. Renato Schifani ha annunciato la possibilità di un commissariamento per facilitare la ricostruzione. Questo evento meteorologico, considerato il più violento degli ultimi anni nella regione, ha richiesto interventi immediati e strategie di ripristino efficaci per affrontare l’emergenza.

Il governatore ha deliberato lo stato di calamità e un primo stanziamento di 70 milioni di euro. Salvo Cocina gestirà l'emergenza regionale "Un evento senza precedenti", lo ha definito Renato Schifani. Il ciclone Harry è stato "il più violento degli ultimi anni in Sicilia. Ci siamo trovati davanti ad un fatto di estrema gravità". Al termine della Giunta straordinaria convocata per stabilire i primi provvedimenti dopo l'ondata di maltempo, il presidente della Regione ha tracciato un nuovo bilancio dei danni. Se da una prima stima si era parlato di mezzo miliardo di euro, una valutazione più approfondita ha fatto lievitare il conto a 740 milioni.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Sicilia devastata dal ciclone, Schifani apre al commissariamento per la ricostruzione: "Danni per 740 milioni, evento senza precedenti"Dopo il passaggio del ciclone Harry, che ha causato danni per circa 740 milioni di euro in Sicilia, il presidente Schifani ha annunciato la possibile apertura di un commissariamento straordinario.

Sicilia devastata dal ciclone, Schifani auspica un commissario per la ricostruzione: "Danni per 740 milioni, evento senza precedenti"La Sicilia ha subito ingenti danni a causa del ciclone Harry, definito da Renato Schifani come

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Ciclone Harry, la Sicilia torna verde ma la normalità è lontana. Oltre mezzo miliardo di danni,; VIDEO | Il maltempo mette in ginocchio le aziende del Catanese, la testimonianza di Agroittica Siciliana: Danni gravosi; Ciclone Harry, la devastazione dopo la tempesta: strade costiere sgretolate e borghi marinari invasi dai detriti; Il ciclone Harry flagella Sicilia, Calabria e Sardegna. Salvini: Stato di emergenza.

Il Ciclone Harry ha devastato il sud, ma non sembra importare a nessunoNelle ultime 48 ore le isole maggiori e la Calabria ionica sono state colpite duramente dal Ciclone Harry. Solo in Sicilia si stimano oltre mezzo miliardo di danni dove le onde, alte fino a 9.7 metri, ... ilfattoquotidiano.it

Cose mai viste in Sicilia. Il ciclone Harry ha devastato l'isola (ma Salvini parla del Ponte sullo Stretto)Venti oltre i 100 km/h, piogge torrenziali e mareggiate eccezionali. Devastate coste e città della Sicilia orientale, 200 evacuati, 740 milioni di ... huffingtonpost.it

Giorgia Meloni, la regina dei commenti su ogni cosa che vola, dai peti delle mosche ai gossip da quattro soldi, ma sulla Sicilia devastata dal ciclone Silenzio tombale, eh Ciclone Harry ci ha devastato: mare che si mangia i lungomari, ferrovie ridotte a binari - facebook.com facebook

Cose mai viste in Sicilia. Il ciclone Harry ha devastato l'isola (ma Salvini parla del Ponte sullo Stretto) x.com