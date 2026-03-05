Guerra in medio oriente Gaeta tra i siti sensibili nazionali | rafforzate le misure di sicurezza

A causa della situazione di tensione in Medio Oriente, le autorità italiane hanno rafforzato le misure di sicurezza nei siti considerati sensibili, tra cui anche la città di Gaeta. Le forze dell’ordine hanno aumentato i controlli e la presenza di personale nelle aree più strategiche per prevenire eventuali minacce. La decisione riguarda tutte le principali zone di interesse nazionale.

Gaeta tra i siti sensibili nazionali: rafforzate le misure di sicurezza dopo gli sviluppi geopolitici del 2026. Monitoraggio su base navale, porto e Montagna Spaccata Il contesto geopolitico internazionale ha portato a un innalzamento dei livelli di sicurezza in tutta Italia, con particolare attenzione ai cosiddetti obiettivi sensibili. Tra questi rientra anche la città di Gaeta, individuata come punto strategico soprattutto per la presenza della base navale statunitense che ospita stabilmente la USS Mount Whitney, nave ammiraglia della Sesta Flotta degli Stati Uniti. Secondo quanto emerso dopo gli sviluppi internazionali del marzo 2026, il sistema di sicurezza nazionale è stato rafforzato con controlli estesi su circa 28. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

