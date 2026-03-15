Un drone ha colpito la base italiana di Ali Al Salem in Kuwait, distruggendo un velivolo. Fortunatamente, i militari presenti sono rimasti illesi. L’attacco è avvenuto senza che ci siano state altre conseguenze o feriti, e le autorità stanno indagando sull’episodio. La base ospita personale italiano, che non ha riportato danni o coinvolgimenti diretti nell'incidente.

Attacco con drone alla base di Ali Al Salem in Kuwait, dove è di stanza personale italiano. "Questa mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita capacità e personale americano e italiano, è stata oggetto di un attacco con drone che ha colpito uno shelter, all'interno del quale era ricoverato un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, andato distrutto", ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano in un anota. "Ho immediatamente sentito il Colonnello Mangini per sincerarmi delle condizioni del personale italiano presente nella base. Al momento dell'attacco tutto il personale era in sicurezza e non è stato coinvolto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Drone attacca la base italiana in Kuwait: "Distrutto un velivolo". Illesi i militari

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