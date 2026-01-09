Trump incontra i vertici delle compagnie petrolifere c’è anche Descalzi di Eni | Gli Usa decideranno chi potrà lavorare in Venezuela

Durante un incontro alla Casa Bianca, Donald Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti decideranno chi potrà operare in Venezuela, garantendo ora la massima sicurezza nel paese. Tra i partecipanti figura anche Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni. L’incontro ha focalizzato le dinamiche del settore petrolifero e le future strategie di investimento e presenza internazionale delle compagnie coinvolte.

"Ora in Venezuela avete la sicurezza totale ". Così ha esordito Donald Trump durante l'incontro alla Casa Bianca con i vertici delle principali compagnie petrolifere al mondo, tra cui Eni. Il presidente Usa ha voluto convocare intorno a un tavolo della East Room tutti i big del greggio globale, per lanciare un messaggio chiaro a una settimana dall'attacco su Caracas e dalla cattura di Nicolas Maduro. Saranno gli "Stati Uniti a decidere quali compagnie potranno lavorare in Venezuela", ha chiarito Trump parlando ai dirigenti di 14 società petrolifere, tra cui l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, seduto a fianco del vicepresidente di Chevron, Mark Nelson.

