Dopo sedici giorni di conflitto, gli Stati Uniti hanno attaccato e distrutto la nave militare iraniana Kharg, mentre le forze dei Pasdaran iraniani sono state coinvolte in operazioni militari nella regione dello Stretto di Hormuz. La tensione tra le parti continua a crescere, con azioni militari che coinvolgono anche Israele e Iran, aumentando la complessità della situazione nella zona.

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran è entrata nel sedicesimo giorno con un’escalation drammatica che ha spostato il baricentro del conflitto verso lo Stretto di Hormuz. Mentre il Pentagono rivendica la distruzione di 90 obiettivi militari sull’isola di Kharg, cuore pulsante dell’esportazione petrolifera iraniana, Donald Trump sollecita una coalizione internazionale che vede però la Francia sfilarsi apertamente dalla proposta. La tensione si concentra ora sulle minacce delle Guardie Rivoluzionarie contro i porti degli Emirati e i terminali energetici della regione, mentre il fronte settentrionale si infiamma con l’imminente invasione israeliana del Libano per neutralizzare Hezbollah. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra al 16° giorno: USA distruggono Kharg, Pasdaran

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