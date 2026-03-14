Guerra in Medio Oriente | +16,5 milioni al giorno per i

La guerra in Medio Oriente sta causando un aumento dei costi del carburante per gli automobilisti italiani, che devono affrontare una spesa aggiuntiva di 16,5 milioni di euro ogni giorno. Questa situazione si riflette sui prezzi alla pompa e sul budget delle famiglie, mentre i rincari continuano ad accumularsi senza interruzioni. La questione riguarda direttamente chi utilizza l’auto per spostarsi quotidianamente.

La guerra nel Medio Oriente sta svuotando le tasche degli automobilisti italiani, che si trovano a pagare ogni giorno 16,5 milioni di euro in più solo per il carburante. Questo aumento non è un’ipotesi ma una realtà contabile: dal 27 febbraio alla data odierna del 14 marzo 2026, i listini dei distributori hanno subito uno shock immediato e visibile. L’analisi condotta dal Codacons rivela che il gasolio ha registrato un balzo del +18,5%, corrispondente a +32,2 centesimi al litro, mentre la benzina è salita del +9,1% (+15,3 centesimi). va al distributore oggi, questo significa spendere 16 euro in più per un pieno di gasolio e 7,6 euro in più per la benzina rispetto al periodo pre-conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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