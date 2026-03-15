Guerini accusa Meloni di isolare l’Italia | Basta inseguire Trump l’attendismo non è più sostenibile L’Italia scelga l’Europa

Lorenzo Guerini, presidente del Copasir ed ex ministro della Difesa, critica il governo Meloni per aver isolato l’Italia e invita a smettere di inseguire Trump, sottolineando che l’attendismo non è più sostenibile. Nel frattempo, nel Golfo i prezzi del greggio sono in aumento e l’Italia si trova in una posizione di maggiore vulnerabilità, mentre Guerini esprime un forte richiamo all’Europa.

Il Golfo è in fiamme, il prezzo del greggio vola e l’Italia si scopre pericolosamente esposta. In questo scenario, Lorenzo Guerini, presidente del Copasir ed ex ministro della Difesa, lancia un monito severo al governo Meloni. Secondo l’esponente dem, l’esecutivo deve smetterla di guardare a Washington con «accondiscendenza» e tornare a muoversi nel solco dell’Unione Europea. Il “favore” di Trump al Cremlino. Il punto più critico, secondo Guerini, è l’intreccio perverso tra la crisi iraniana e il conflitto in Ucraina. La scelta di Donald Trump di sospendere le sanzioni per chi acquista greggio russo, una mossa per calmierare i prezzi dopo i raid su Kharg, è definita dal presidente del Copasir come una «scelta assai discutibile». 🔗 Leggi su Open.online

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