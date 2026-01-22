L'attenzione sulla Groenlandia si intreccia con le recenti dichiarazioni di P. De Luca, che invita Meloni a chiarire la propria posizione sull'Europa, sottolineando l'importanza di una politica chiara e decisiva. La questione assume rilievo nel contesto internazionale, dove le scelte politiche italiane e europee influenzano stabilità e collaborazione. Un'analisi sobria delle dinamiche geopolitiche richiede attenzione alle parole e alle strategie adottate dai leader.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Quella andata in scena ieri è stata l'ennesima puntata del Trump Show: caos, tensioni e continue giravolte che confermano l'inaffidabilità di un presidente che, da quando è tornato alla Casa Bianca, ha messo in campo una vera e propria strategia politica di smantellamento dell'ordine mondiale costruito dal secondo dopoguerra a oggi, attaccando gli equilibri geopolitici e il sistema multilaterale". Lo ha detto Piero De Luca, deputato Pd e capogruppo in commissione affari sociali, all'Aria che Tira su La7. "È evidente che Trump non è l'unico responsabile delle tensioni internazionali: anche le autocrazie hanno avuto un ruolo determinante. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Groenlandia: P. De Luca, 'basta ambiguità e subalternità, Meloni scelga Europa'

Leggi anche: Usa: De Luca, 'Ue nel mirino del trumpismo, basta ambiguità Meloni'

Leggi anche: Groenlandia: P. De Luca (Pd), 'Meloni si conferma portavoce di Trump'

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Groenlandia, Orrico: Meloni scendiletto degli Usa

Argomenti discussi: Groenlandia mia, Groenlandia in fiore: la canzone di Luca e Paolo; Groenlandia: Faraone, ‘con Meloni Italia sotto i piedi di Trump’; Groenlandia: P. De Luca (Pd), 'Meloni si conferma portavoce di Trump'; Groenlandia | P De Luca Pd ' Meloni si conferma portavoce di Trump'.

Groenlandia: P. De Luca, 'basta ambiguità e subalternità, Meloni scelga Europa'Cosa che, purtroppo, non si può dire del governo italiano. Proprio nelle ultime ore sono emerse tensioni e divisioni sul sostegno all'Ucraina, con un gioco di parole inaccettabile, arrivando persino ... iltempo.it

Groenlandia: P. De Luca (Pd), 'Meloni si conferma portavoce di Trump'Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Ancora una volta la Premier Meloni manifesta la propria inadeguatezza, confermando la totale subalternità al suo amico ... iltempo.it

"Groenlandia mia, Groenalndia in fiore..." La nuova canzone di Luca e Paolo a diMartedì dedicata alla Groenlandia. #lucaepaolo #dimartedi #groenlandia - facebook.com facebook

#dimartedi "Groenlandia mia, Groenlandia in fiore": la canzone di Luca e Paolo. x.com