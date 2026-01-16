Robinho potrà uscire dal carcere prima del previsto | perché ha ricevuto una riduzione della pena

Robinho ha ottenuto una riduzione della pena e potrà uscire dal carcere prima del previsto. La decisione è stata approvata dal giudice e, secondo il suo avvocato, non si tratta di un beneficio eccezionale. La vicenda riguarda la sua situazione giudiziaria in Brasile, dove il calciatore ha trascorso un periodo di detenzione.

Robinho trasferito: dal carcere a un centro di reinserimento. Nessuno sconto di pena - Robinho è stato trasferito dal carcere di Tremembé, noto come la "prigione delle celebrità", al centro di reinserimento di Limeira, nell’entroterra dello Stato di San Paolo (Brasile). tuttomercatoweb.com

Robinho lascia il ‘carcere dei famosi’ a causa di una serie tv: vuole essere lasciato in pace - Robinho è stato trasferito dal carcere di Tremembé a un’altra prigione nello stato di San Paolo su richiesta dei suoi avvocati e con l’autorizzazione del giudice: tutto a causa di una serie tv. fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.