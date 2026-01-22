La certezza della pena per i giudici | far uscire prima di cella chi delinque

La recentissima decisione di scarcerare anticipatamente alcuni detenuti, tra cui una delle partecipanti al gesto violento ai Murazzi, solleva interrogativi sulla certezza della pena e sulla giustizia. In questo contesto, si discute del ruolo dei giudici nel garantire che chi commette reati non ottenga benefici prematuri, mantenendo così il rispetto delle norme e la fiducia nel sistema penale.

Una delle ragazze che ha partecipato al lancio della bici dai Murazzi e che ha reso paraplegico Mauro Glorioso è stata scarcerata a metà della condanna. Il Tar cancella il Daspo ai vandali pro Pal di Milano. «Prego, accomodatevi». Quella del sistema giudiziario ai cittadini che chiedono sicurezza è una risposta deprimente. Incita all’esultanza da curva maranza e baby gang, vandali di periferia e campioni da centro sociale. Per chi commette reati, sfascia beni altrui e manda all’ospedale le forze dell’ordine, ieri era un giorno di festa per due motivi. 🔗 Leggi su Laverita.info

