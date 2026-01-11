Juve Primavera Padoin dopo la sconfitta contro la Fiorentina | Partita complicata Peccato non essere stati cinici Ora…

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Padoin ha commentato la prestazione della Juve Primavera, sottolineando le difficoltà incontrate e l’importanza di essere più incisivi. Il tecnico ha anche guardato avanti, focalizzandosi sulla prossima sfida con l’Inter, evidenziando l’obiettivo di migliorare e mantenere alta la determinazione.

Juve Primavera, Padoin nel post partita ha analizzato la sconfitta contro la Fiorentina e si è proiettato alla sfida con l’Inter. Le sue parole. Il 2026 inizia in salita per la Juve Primavera. I bianconeri sono usciti sconfitti dal campo della Fiorentina. Padoin nel post partita ha commentato la prestazione dei sui ragazzi. PRESTAZIONE – «Partita complicata. Siamo partiti bene e nel nostro momento migliore hanno segnato. Con un po’ più di cinismo forse potevano pareggiarla già a fine frazione, ma sono stati gli avversari a segnare il raddoppio. Nella ripresa ci sono stati troppi errori». INTER – «Ora dobbiamo recuperare le energie e preparare la sfida contro i nerazzurri, che sono apparsi in grande forma nell’ultimo periodo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, Padoin dopo la sconfitta contro la Fiorentina: «Partita complicata. Peccato non essere stati cinici. Ora…» Leggi anche: Padoin esulta dopo Bodo Glimt Juve Primavera: «Ci credevamo prima di questa partita alla qualificazione e ora ancora di più». Il messaggio del tecnico! Leggi anche: Juve Primavera, Padoin commenta il pareggio a reti bianche: «Sono soddisfatto della partita fatta, non siamo riusciti a essere incisivi» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. U20 | Juventus-Parma | Le formazioni ufficiali; Juve U20, vittoria in rimonta contro il Frosinone in Coppa Italia Primavera; Coppa Italia Primavera | Juventus-Frosinone, il commento di Padoin; Coppa Italia Primavera, i leoncini impegnati contro la Juventus di Padoin. Pagina 1 | Juve Primavera, ko in casa della Fiorentina: prima sconfitta del 2026 per la squadra di Padoin - Sconfitta per i giovani bianconeri, che restano ferma a 25 punti in classifica. tuttosport.com

