Grosso post Lazio Sassuolo | Commessi tanti errori ora bisogna rimettersi in carreggiata! Su Muric vi posso dire questo

Dopo la partita tra Lazio e Sassuolo, l’allenatore neroverde ha commentato la sconfitta, sottolineando che la squadra ha commesso molti errori e che ora è importante rimettersi in carreggiata. Ha inoltre parlato di Muric, offrendo alcune considerazioni sulla sua prestazione. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate subito dopo il fischio finale, senza ulteriori commenti.