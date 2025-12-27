Bologna Sassuolo Grosso in conferenza stampa | Pinamonti è rientrato in gruppo Sul mercato qualcosa la faremo Il nostro obiettivo? E’ assolutamente chiaro
Bologna Sassuolo, Grosso in conferenza stampa ha presentato la delicata trasferta del ‘Dall’Ara’. Le parole del tecnico neroverde Giornata di vigilia in casa Sassuolo. I neroverdi domani impegnati sul campo del Bologna. Alcune delle dichiarazioni di Grosso in conferenza stampa. INFORTUNATI – «Pinamonti è rientrato in gruppo e sarà convocato. Decideremo se utilizzarlo dall’inizio oppure . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Juventus, Spalletti fissa l’obiettivo nella sua prima conferenza stampa. L’appello al gruppo: lanciato un messaggio chiaro ai calciatori e ai tifosi
Leggi anche: Milan-Sassuolo, oggi giornata di conferenza stampa per Allegri e Grosso: le info
Neroverdi di nuovo in campo. Domani la conferenza stampa di Grosso; Sassuolo, Grosso: Ci siamo fatti male da soli, l'errore di Doig...; FULL TIME Sassuolo-Bologna Primavera 0-1: il Bologna sbanca il Ricci, neroverdi poco coraggiosi; Perché Pinamonti non gioca Sassuolo-Torino e non va nemmeno in panchina: infortunio, squalifica o scelta tecnica?.
Probabili formazioni Bologna-Sassuolo: Dallinga ci prova, cosa filtra su Pinamonti - Le possibili scelte di Italiano e Grosso per il match della 17^ giornata di Serie A ... fantamaster.it
Grosso: "Bologna grande realtà, ma possiamo fare risultato. Torna Pinamonti" - Alla vigilia del derby con il Bologna il tecnico dei neroverdi parla del match, ma anche del mercato e dei differenti obiettivi tra la sua squadra e i rossoblu ... tuttosport.com
Sassuolo, Grosso: "Pinamonti sta meglio. Torna anche Skjellerup" - Anche per i neroverdi ultimo appuntamento di questo 2025, anno sicuramente positivo che ha riportato nuovamente la Serie A. fantacalcio.it
#BFCSassuolo #BolognaSassuolo #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #Sassuolo #Casteldebole #allenamento #Freuler #calcio #SerieAEnilive x.com
Cambi in vista nell’attacco del Bologna che domenica affronterà il Sassuolo #calciobologna - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.