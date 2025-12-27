Bologna Sassuolo, Grosso in conferenza stampa ha presentato la delicata trasferta del ‘Dall’Ara’. Le parole del tecnico neroverde Giornata di vigilia in casa Sassuolo. I neroverdi domani impegnati sul campo del Bologna. Alcune delle dichiarazioni di Grosso in conferenza stampa. INFORTUNATI – «Pinamonti è rientrato in gruppo e sarà convocato. Decideremo se utilizzarlo dall’inizio oppure . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna Sassuolo, Grosso in conferenza stampa: «Pinamonti è rientrato in gruppo. Sul mercato qualcosa la faremo. Il nostro obiettivo? E’ assolutamente chiaro»

Leggi anche: Juventus, Spalletti fissa l’obiettivo nella sua prima conferenza stampa. L’appello al gruppo: lanciato un messaggio chiaro ai calciatori e ai tifosi

Leggi anche: Milan-Sassuolo, oggi giornata di conferenza stampa per Allegri e Grosso: le info

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Neroverdi di nuovo in campo. Domani la conferenza stampa di Grosso; Sassuolo, Grosso: Ci siamo fatti male da soli, l'errore di Doig...; FULL TIME Sassuolo-Bologna Primavera 0-1: il Bologna sbanca il Ricci, neroverdi poco coraggiosi; Perché Pinamonti non gioca Sassuolo-Torino e non va nemmeno in panchina: infortunio, squalifica o scelta tecnica?.

Probabili formazioni Bologna-Sassuolo: Dallinga ci prova, cosa filtra su Pinamonti - Le possibili scelte di Italiano e Grosso per il match della 17^ giornata di Serie A ... fantamaster.it