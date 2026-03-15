Nel centro storico di Grosseto, in dodici anni, circa il 50% dei negozi ha chiuso. Questo calo significativo delle attività commerciali ha portato a una riduzione evidente della vivacità del quartiere. La situazione solleva domande sulla sostenibilità delle attività presenti e sulla necessità di interventi per il rilancio della zona. La progressiva scomparsa di negozi caratterizza un trend preoccupante per la città.

Il centro storico di Grosseto affronta una sfida strutturale: in dodici anni quasi la metà delle attività commerciali ha chiuso i battenti, un dato che impone una riflessione profonda sul futuro del cuore della città maremmana. Alberto Macchi, presidente dell’associazione centriAMO Grosseto, sottolinea come questa tendenza non sia isolata ma parte di un mutamento più ampio nelle abitudini di acquisto e nell’evoluzione dei tessuti urbani italiani. Oltre al semplice conteggio delle serrande abbassate, l’analisi richiede di guardare oltre le cifre per comprendere come la perdita di negozi incida sulla sicurezza, sulla socialità e sull’identità del luogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosseto: -50% negozi in 12 anni, come salvare il centro?

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