Sirio, storie di vita e di guerra da raccontare.

Sirio Balleri, 96 anni, ha attraversato un'intera vita ricca di esperienze. È stato assessore nel Comune di Serravalle, musicista e ha dedicato parte della sua esistenza al dono del sangue. La sua storia rappresenta un esempio di impegno civico e passione, testimonianza di valori condivisi e di un modo di vivere radicato nella comunità. Un percorso che merita di essere ricordato e raccontato.

Nei suoi novantasei anni Sirio Balleri ha vissuto tante vite: assessore al Comune di Serravalle, musicista, donatore di sangue. A ottant’anni ha deciso di mettersi a scrivere e raccontare il mondo contadino che ha vissuto da bambino, pubblicando diversi libri tra cui "Storie vissute", "Dagli Appennini Pistoiesi alla Maremma, storie e cultura contadina di carbonai e pastori" e, dedicato alla storia locale, "Il cipresso di Poggio alla Guardia" scritto con Rossana Poggi. Avendo sempre avuto la passione per la Storia, ha deciso di raccontare anche la guerra, la Resistenza e la Liberazione. Un lavoro di divulgazione così prezioso che gli è valsa l’onorificenza di a Cavaliere della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

