Ferrara si appresta ad accogliere due eventi dedicati al ciclismo, con la Furiosa e la Granfondo del Po che si terranno nei prossimi fine settimana. Centinaia di ciclisti provenienti da diverse regioni italiane parteciperanno a queste competizioni, che si svolgeranno nel centro cittadino, coinvolgendo appassionati di tutte le età. Gli eventi sono stati annunciati dagli organizzatori e attirano l’interesse di molti.

In programma giornate all'insegna dello sport e del movimento. Con una novità per i non vedenti Ferrara si prepara a vivere due fine settimana all’insegna delle due ruote, tra tradizione e innovazione, con un doppio appuntamento che porterà nel cuore della città centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia. Riflettori puntati in particolar modo sulla 12esima edizione della Granfondo del Po, in programma domenica 15 marzo, ma già dal weekend precedente l’atmosfera si scalderà con ‘La Furiosa’, la ciclostorica che domenica 8 marzo riporterà sulle strade estensi il fascino intramontabile del ciclismo d’epoca. Il primo appuntamento in ordine cronologico sarà dunque ‘La Furiosa – Ciclostorica di Ferrara’, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Ciclismo, torna a Cervia la Granfondo Via del SaleCervia è pronta ad accogliere la 29ª edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club, in programma sabato 28 e domenica 29 marzo 2026.

Ciclismo: Cervia ospita nuovamente la Granfondo Via del Sale con percorsi storiciCervia, 6 febbraio 2026 — Dopo un’attesa di oltre due anni, la Granfondo Via del Sale torna a Cervia con un nuovo slancio di festa, passione e...

Aggiornamenti e notizie su Granfondo del

Discussioni sull' argomento La Furiosa e la Granfondo del Po: in arrivo due weekend per gli appassionati di ciclismo; Ferrara pedala tra passato e futuro: tornano La Furiosa e la Granfondo del Po; Copparo, al De Micheli torna la magia dell’Virgilio Ranzato con Cin Ci Là; No alle cordate tra bagnini e Comuni per le concessioni balneari.

C’è la Granfondo del Montefeltro. Due giorni tra bici e paesaggiIl turismo sportivo, e in particolare il cicloturismo, di recente occupa un posto importante nella proposta eugubina. Proprio su questa scia il Consorzio Turistico Gubbio Alta Umbriapropone per questo ... lanazione.it

Il 22 marzo torna la Granfondo del Muretto MTB Alassio! L'iconica competizione, ormai giunta alla 17^ edizione, coinvolge ogni anno centinaia di partecipanti, pronti a mettersi in gioco. Se anche tu hai in mente di partecipare, vieni a provare il percorso e a facebook

Strade bianche con vista sul mare, profumo di ulivi, clima mite tutto l'anno. A Laigueglia si pedala in ogni stagione. Dalla Granfondo del 22 febbraio al Trofeo per professionisti del 4 marzo #TrofeoLaigue x.com