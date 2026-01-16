Ultimi giorni per richiedere i contributi per gli eventi collaterali della grande mostra sul Barocco

Restano pochi giorni per presentare le richieste di contributo destinati agli eventi collaterali della grande mostra sul Barocco al San Domenico. Il bando della Fondazione Cassa dei Risparmi mira a valorizzare il patrimonio storico-artistico locale attraverso iniziative culturali collegate alla mostra “Barocco”. Un’opportunità per promuovere la diffusione dell’arte e della cultura nel territorio, arricchendo l’esperienza di visitatori e cittadini.

