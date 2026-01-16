Ultimi giorni per richiedere i contributi per gli eventi collaterali della grande mostra sul Barocco
Restano pochi giorni per presentare le richieste di contributo destinati agli eventi collaterali della grande mostra sul Barocco al San Domenico. Il bando della Fondazione Cassa dei Risparmi mira a valorizzare il patrimonio storico-artistico locale attraverso iniziative culturali collegate alla mostra “Barocco”. Un’opportunità per promuovere la diffusione dell’arte e della cultura nel territorio, arricchendo l’esperienza di visitatori e cittadini.
Grande mostra al San Domenico, ma tanta arte e cultura anche fuori dal complesso museale grazie al bando della Fondazione Cassa dei Risparmi per valorizzare il patrimonio storico-artistico locale con iniziative a tema, collegate alla mostra “Barocco. Il gran teatro delle idee”.Anche quest’anno la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
