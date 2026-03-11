Famiglia nel bosco Gramellini elogia Nathan per il buon senso un estintore che evita di soffiare sul fuoco

Un padre e la sua famiglia sono nel bosco, mentre Nathan si distingue per il suo atteggiamento prudente. Gramellini commenta che Nathan rappresenta il buon senso, paragonandolo a un estintore che impedisce di aggravare un incendio. Secondo le sue parole, Nathan sarebbe l’unico a pensare esclusivamente al bene della famiglia in quella situazione.

Per il giornalista Massimo Gramellini, il padre della famiglia nel bosco Nathan Trevallion sarebbe l'unico a preoccuparsi esclusivamente del bene dei bambini. Nella sua rubrica sul Corriere della Sera, l'editorialista ha elogiato la capacità di mediare dell'uomo e di cercare di non impuntarsi e dare vita a battaglie giuridiche. Massimo Gramellini su Nathan Gramellini ha riflettuto sul fatto che "osservando il circo che da tempo immemore ha montato le tende nel bosco della famiglia omonima, ci si chiedeva: esisterà qualcuno, lì in mezzo, capace di pensare solo al bene dei bambini? Non alle impuntature di principio né alle dispute giuridiche, ideologiche, referendarie".