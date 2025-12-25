Natale senza pranzo per il papà della famiglia nel bosco | Nathan vede i figli solo per due ore

Incontro concesso solo per poche ore nella casa famiglia di Vasto: "Sono stanco, ma non mollo". Natale a tempo per Nathan Trevallion: perché non ha potuto pranzare con i figli. Un Natale segnato dall'attesa e dall'amarezza per Nathan Trevallion, il padre dei tre bambini allontanati dalla famiglia dopo il caso del " bosco di Palmoli ". L'uomo ha potuto incontrare i figli soltanto per due ore e mezza, dalle 10 alle 12:30 del 25 dicembre, senza la possibilità di condividere con loro il pranzo natalizio. La richiesta, presentata tramite i legali Marco Femminella e Danila Solinas, è stata respinta dalla casa famiglia di Vasto che ospita i minori.

