Graduatorie GPS 2026 | è prevista una proroga alla scadenza del 16 marzo?
Le graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202628 sono attualmente in fase di aggiornamento. La scadenza prevista per la presentazione delle domande è il 16 marzo, ma si ipotizza una possibile proroga. La procedura coinvolge diverse fasi e le modalità di aggiornamento sono disciplinate dall’OM n.
Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202628: l'aggiornamento è in corso e in base all'OM n. 27 del 16 febbraio 2026 le domande possono essere presentate fino al 16 marzo 2026 ore 23.59. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Graduatorie Gps 2026, scadenza per la presentazione della domanda spostata almeno a marzo
Leggi anche: Graduatorie GPS 2026: domanda dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle ore 23.59 del 16 marzo 2026. Ufficiale
Una raccolta di contenuti su Graduatorie GPS 2026 è prevista una....
Temi più discussi: Graduatorie GPS 2026/28 aperte: Docenti.it ti guida (punteggio, provincia, domanda); GPS 2026, aggiornamento graduatorie per supplenze scuola: come fare domanda; GPS: graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze 2026-2028 [SPECIALE]; GPS scuola 2026/28: come compilare la domanda. Guida completa all’aggiornamento Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
GPS 2026: il concorso PNRR 3 non vale come titolo senza graduatoria, FAQ MIMIl Ministero dell'istruzione ha chiarito tramite le FAQ ufficiali sulle GPS 2026, che chi ha superato le prove del concorso PNRR 3 non può inserire questo titolo se cono c'è ancora la graduatoria. Ecc ... ticonsiglio.com
Graduatorie GPS 2026: pubblicata l’Ordinanza, ecco i requisiti e come fare domandaIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale che regola l'aggiornamento delle Graduatorie GPS per le supplenze valide per il biennio 2026 - 2028. Ecco il testo dell'OM in pdf da ... ticonsiglio.com
Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie della Scuola dell'Infanzia Capitoline per l'anno scolastico 2026-27. Possono essere consultate fino al 18 marzo tramite il servizio online dedicato https://ow.ly/Bf4S50Ypaif Successivamente saranno di - facebook.com facebook
Nuove risorse per bandi Lavori pubblici, 134 milioni per scorrimento graduatorie. Piu, 'consentiranno a tutte le Province di far partire opere pubbliche per 318 mln' #ANSA x.com