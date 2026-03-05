Graduatorie GPS 2026 | è prevista una proroga alla scadenza del 16 marzo?

Le graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202628 sono attualmente in fase di aggiornamento. La scadenza prevista per la presentazione delle domande è il 16 marzo, ma si ipotizza una possibile proroga. La procedura coinvolge diverse fasi e le modalità di aggiornamento sono disciplinate dall’OM n.