GPS 2026 | tutti i titoli vanno autocertificati Solo per il titolo estero serve apposita documentazione entro il 16 marzo

Da orizzontescuola.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2 marzo 2026, durante un question time su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Carlino, si è discusso dell’aggiornamento delle graduatorie. Un’ospite, la docente Sonia Cannas, ha partecipato alla discussione, che ha riguardato principalmente l’obbligo di autocertificazione per tutti i titoli nella procedura GPS 2026. Solo i titoli esteri richiedono la presentazione di documentazione entro il 16 marzo.

Nel question time del 2 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente Sonia Cannas, è stata affrontata una questione relativa all’aggiornamento delle graduatorie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Inserire un master nelle GPS 2026: il titolo deve essere conseguito entro il 16 marzo. Pillole di Question TimeNel question time del 23 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini della UIL Scuola RUA, è stata...

30 CFU: non è possibile inserirli con riserva nella GPS sostegno 2026. Titolo deve essere conseguito entro il 16 marzoNel question time del 23 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini della UIL Scuola RUA, è stata...

Una selezione di notizie su GPS 2026 tutti i titoli vanno....

Temi più discussi: GPS 2026: nel passaggio da seconda alla prima fascia non dimenticare di inserire nuovamente master e altri titoli. Pillole di Question Time; Calcolo punteggio titoli valutabili GPS 2026; GPS 2026, punteggi e titoli: tutte le risposte; GPS 2026: Tutte le DIFFERENZE tra l'OM 16 febbraio 2026 e l'OM 88/2024.

gps 2026 tutti i titoliGraduatorie GPS 2026: Tabella titoli valutabiliRendiamo disponibili le Tabelle pubblicate dal Ministero dell'istruzione con tutti i titoli valutabili per le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2026 - 2028 in pdf da scaricare e consultar ... ticonsiglio.com

gps 2026 tutti i titoliTabella titoli Gps 2026: tutto quello che c’è da sapere – SCARICA GLI ALLEGATIL’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata. Sarà possibile inviare la domanda dal 23 febbraio al 16 marzo.Tra gli allegati dell’ordinanza c’è la tabella dei titoli, divisa per ordine ... tecnicadellascuola.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.