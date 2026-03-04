GPS 2026 | tutti i titoli vanno autocertificati Solo per il titolo estero serve apposita documentazione entro il 16 marzo

Il 2 marzo 2026, durante un question time su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Carlino, si è discusso dell’aggiornamento delle graduatorie. Un’ospite, la docente Sonia Cannas, ha partecipato alla discussione, che ha riguardato principalmente l’obbligo di autocertificazione per tutti i titoli nella procedura GPS 2026. Solo i titoli esteri richiedono la presentazione di documentazione entro il 16 marzo.

Nel question time del 2 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente Sonia Cannas, è stata affrontata una questione relativa all'aggiornamento delle graduatorie.