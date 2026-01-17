In pista torna la Racing Bulls In settimana ecco i test del team

La Racing Bulls torna in pista per i test della settimana, segnando l’inizio ufficiale delle attività del team nel 2026 all’Autodromo. Un momento importante per verificare le modalità di lavoro e le performance delle vetture, preparando il percorso per la stagione che si avvicina. Questi test rappresentano un passo fondamentale nel percorso di sviluppo e consolidamento del team in vista delle sfide future.

Saranno anche quest’anno i primi giri in pista della Racing Bulls a inaugurare ufficialmente il 2026 dell’Autodromo. Il team faentino di Formula 1, che correrà la prossima stagione con Liam Lawson e Arvid Lindblad, è infatti atteso la prossima settimana all’Enzo e Dino Ferrari per l’ormai consueto filming day a porte chiuse in riva al Santerno, tradizione che va avanti ormai dal 2021. Era stato il direttore generale dell’Autodromo, Pietro Benvenuti, ad aprire alla possibilità che la scuderia, fresca di presentazione della nuova livrea qualche giorno fa nel quartier generale della Ford a Detroit, tornasse a Imola in queste prime settimane del nuovo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In pista torna la Racing Bulls. In settimana ecco i test del team Leggi anche: Ecco i piloti 2026 di Red Bull e Racing Bulls. Hadjar promosso, farà squadra con Verstappen Leggi anche: F1, Red Bull e Racing Bulls ufficializzano la line-up piloti. Adesso la griglia del 2026 è completa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. In pista torna la Racing Bulls. In settimana ecco i test del team; Formula 1: così Red Bull e Racing Bulls in pista nella stagione 2026; Lawson: 'Più motivato che mai'. Lindblad: 'Tutto surreale per me...'; Il calendario delle presentazioni 2026: Red Bull e Racing Bulls cominciano il 15 Gennaio. Formula 1: così Red Bull e Racing Bulls in pista nella stagione 2026 - Ecco le livree della Red Bull RB22 di Max Verstappen e Isack Hadjar e della VCARB- msn.com

La Racing Bulls svela la nuova monoposto: Detroit celebra l’alleanza tra Red Bull e Ford - 500 ospiti e da migliaia di appassionati collegati su YouTube e Red Bull tv, ha celebrato la nuova alleanza tra Vcarb, Ford Racing e Oracle Red Bull Racing ... ravennatoday.it

Presentata a Detroit la nuova Racing Bulls: il blu Ford insieme al bianco - Cambiamento e tradizione si uniscono, per sorprendere e allo stesso tempo regalare continuità al pubblico. msn.com

