Permane | Ecco la mia Racing Bulls Le nuove F1? Auto modificate a ogni GP una continua incognita

Il team principal dei Racing Bulls, Permane, ha confermato che le auto vengono modificare a ogni Gran Premio, creando un’incertezza continua. La causa di questa strategia? La necessità di adattarsi rapidamente alle nuove sfide e alle regolazioni dei rivali. Permane ha anche parlato della collaborazione con Ford, definendola “entusiasmante” e sottolineando come questa partnership porti nuove opportunità di sviluppo. Per quest’anno, il team si concentra sulla reattività e sull’analisi delle mosse degli avversari.

La rivoluzione è qui. Con un nuovo ciclo regolamentare alle porte la Formula 1 ha ricominciato dai test pre-stagionali in Bahrain, dove si iniziano a intravedere i valori in pista di questo campionato carico di punti di domanda. Lo sa Alan Permane, il team principal della Racing Bulls, la scuderia che affronterà una sfida ulteriore: quella portata dai nuovi motori Red Bull, realizzati in collaborazione con Ford, che segnano un cambio epocale per la scuderia del toro e per la sorella di Faenza. Una rivoluzione tecnica è alle porte della F1. Come si sente? "Sono emozionato. Non vedo l'ora di iniziare.