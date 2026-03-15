Nel Gran Premio di Cina, Lewis Hamilton ottiene il suo primo podio da ferrarista, ricevendo un voto di 8. La gara vede il pilota italiano salire sul gradino più alto del podio, mentre la McLaren si ferma a un punteggio di 4. La competizione si conclude con il pilota bolognese che conquista la vittoria, dimostrando una gestione intelligente della corsa.

promossi e bocciati della seconda gara della stagione della F1, il GP della Cina vinto da Kimi Antonelli, alla prima vittoria in F1. Il 19enne bolognese è diventato il secondo più giovane vincitore di sempre di un GP del Mondiale, la conferma del dominio della Mercedes, che come in Australia ha realizzato una doppietta grazie al secondo posto di George Russell. La Ferrari è la seconda forza, con Lewis Hamilton che conquista il primo podio con la rossa davanti a Charles Leclerc. Disastro McLaren, che non riesce nemmeno a schierare una monoposto in griglia. Il sogno è diventato realtà, Kimi va davvero di fretta. Al secondo GP con la macchina migliore della F1 ha conquistato la sua prima vittoria, a soli 19 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GP Cina, le pagelle: finalmente Hamilton, gara da 8. McLaren 4: e questi sarebbero i campioni in carica?

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