Durante il Gran Premio di Cina, Antonelli mantiene il comando della corsa, allungando sul resto del gruppo. Nel frattempo, Leclerc supera Hamilton per il secondo posto, mentre Russell si inserisce tra loro. Al 26° giro, il confronto tra Leclerc e Hamilton permette ad Antonelli di aumentare il suo margine sulla Ferrari a 4,8 secondi.

26° giro - Il duello Leclerc-Hamilton favorisce Antonelli che porta il vantaggio sulla Ferrari a 4"8. Quarto è sempre Russell che segue Hamilton. Non cambiano le posizioni retrostanti Hamilton sembra aver perso lo spunto e viene superato da Leclerc. Hamilton si deve ora difendere da Russell 23° giro - Aumenta il vantaggio di Antonelli su Hamilton, ora di 1"7. Leclerc avvicina Hamilton e dietro c'è Russell che osserva. A 13"4 da Russell, quinto è Bearman davanti a Verstappen Colapinto Gasly Hulkenberg Lawson Lindblad Hadjar Sainz Bottas Perez Alonso 22° giro - Bearman sale quinto passando Colapinto, Verstappen va settimo passando Ocon... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - GP Cina, la diretta: Antonelli allunga, Leclerc supera Hamilton per il secondo posto, poi Russell

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