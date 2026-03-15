Nella gara di F1 in Cina, Antonelli mantiene la leadership con sette secondi di vantaggio su Russell, mentre Leclerc commette un errore e Hamilton lo supera. Ocon riceve una penalità di dieci secondi per lo speronamento a Colapinto. La corsa sembra essersi stabilizzata nelle prime posizioni, con i piloti che continuano a muoversi e a gestire le loro strategie in pista.

Arriva la penalità per Ocon, 10" per lo speronamento a Colapinto Ora la gara sembra essersi calmata per quanto riguarda le prime posizioni. Antonelli veleggia in testa con 7"6 su Russell il quale ha iniziato a spingere forte, Leclerc e Hamilton riprendono a darsi battaglia. Il monegasco perde terreno per un leggero lungo in frenata e Hamilton subito ne approfitta per prendersi il terzo posto Si ritira mestamente Alonso, sempre ultimo con la Aston Martin-Honda 34° giro di 56 - Primo pit-stop per Colapinto, rientra in pista con le medie mentre arriva Ocon, a sua volta con le medie fresche. Ocon nel tornantino si butta all'interno in netto ritardo e centra in pieno l'argentino. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - GP Cina, la diretta: Antonelli sempre leader con 7" su Russell, Leclerc sbaglia e Hamilton lo supera

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