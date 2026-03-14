Al TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach, in Florida, si svolge la seconda giornata del The Players Championship. Ludvig Aberg si posiziona in testa alla classifica con un punteggio complessivo di -12, grazie a due eagle realizzati durante il giro. Il torneo vede la partecipazione di numerosi professionisti del golf che si sfidano nel prestigioso evento.

Il campo di gioco del TPC Sawgrass a Ponte Vedra Beach in Florida si trasforma nel palcoscenico della seconda tornata del The Players Championship, dove Ludvig Aberg ha preso il comando con un punteggio complessivo di -12. Lo svedese, protagonista assoluto del fine settimana, ha realizzato un giro eccezionale segnato da sei birdie e due eagle, posizionandosi due lunghezze davanti all’americano Xander Schauffele. Con un montepremi che sfiora i 25 milioni di dollari, questo evento noto come Quinto Major continua a tenere incollati gli appassionati al seguito delle dinamiche competitive. L’atmosfera sul percorso par 72 è carica di tensione mentre il terzo round, previsto per il pomeriggio italiano, promette di definire meglio le reali possibilità di vittoria dello scandinavo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aberg domina: -12 e due eagle al Players

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