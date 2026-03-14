Aberg domina | -12 e due eagle al Players
Al TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach, in Florida, si svolge la seconda giornata del The Players Championship. Ludvig Aberg si posiziona in testa alla classifica con un punteggio complessivo di -12, grazie a due eagle realizzati durante il giro. Il torneo vede la partecipazione di numerosi professionisti del golf che si sfidano nel prestigioso evento.
Il campo di gioco del TPC Sawgrass a Ponte Vedra Beach in Florida si trasforma nel palcoscenico della seconda tornata del The Players Championship, dove Ludvig Aberg ha preso il comando con un punteggio complessivo di -12. Lo svedese, protagonista assoluto del fine settimana, ha realizzato un giro eccezionale segnato da sei birdie e due eagle, posizionandosi due lunghezze davanti all’americano Xander Schauffele. Con un montepremi che sfiora i 25 milioni di dollari, questo evento noto come Quinto Major continua a tenere incollati gli appassionati al seguito delle dinamiche competitive. L’atmosfera sul percorso par 72 è carica di tensione mentre il terzo round, previsto per il pomeriggio italiano, promette di definire meglio le reali possibilità di vittoria dello scandinavo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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