Goldman Sachs cresce e cambia casa a Milano

Goldman Sachs ha deciso di trasferire i propri uffici a Milano a causa di una strategia di espansione. La scelta si deve alla volontà di rafforzare la presenza nel mercato italiano e facilitare i rapporti con clienti e partner locali. Il nuovo stabile si trova nel cuore della città e offre spazi moderni per il team. La decisione riflette un passo importante per la banca nel panorama finanziario milanese. La ristrutturazione degli spazi è già in corso.

Nel risiko silenzioso degli immobili direzionali milanesi, un nuovo tassello si aggiunge alla mappa della finanza internazionale. Goldman Sachs è pronta a trasferire la propria sede milanese nello storico edificio di via Santa Margherita, per anni quartier generale italiano di Credit Suisse. L'operazione, rivelata ieri dall'agenzia Bloomberg, segnala un rafforzamento strategico della banca d'affari americana nel mercato italiano, in una fase di rinnovata centralità di Milano come hub finanziario continentale. L'immobile, di proprietà di Coima Rem, si trova a pochi passi da Piazza Affari e dal Duomo, nel cuore del distretto finanziario meneghino.