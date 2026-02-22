Il galletto Macron alza la cresta le sentenze politiche dei giudici e la paladina dei rom | ecco il Podio dei peggiori

Emmanuel Macron si trova al centro delle polemiche dopo aver criticato pubblicamente la premier italiana, accusandola di interferenze. La sua dichiarazione è arrivata in un momento di tensione tra i due Paesi, alimentata da divergenze su questioni europee e migratorie. Macron ha inoltre difeso le sue politiche interne, cercando di distogliere l’attenzione dai problemi in Francia. La sua presa di posizione ha suscitato reazioni contrastanti sui social e tra gli osservatori politici.

Al primo posto del nostro Podio torna il galletto francese Emmanuel Macron. Il Presidente d’oltralpe (evidentemente in crisi in casa propria) ha pensato bene di attaccare Giorgia Meloni: “Non commenti gli affari francesi", ha detto stizzito Macron. Il motivo? Il Presidente Meloni ha espresso solidarietà e preoccupazione per il giovane Quentin, pestato a morte da un gruppo di militanti di estrema sinistra a Lione. "Sono sempre sorpreso dall'osservare che le persone nazionaliste, che non vogliono essere disturbate in casa loro, siano sempre le prime a commentare cosa succede in casa altrui. Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite", ha detto Macron. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Pd, il "no" di Barbero e Macron: ecco il podio dei peggioriQuesta settimana, tra le notizie più discusse, troviamo il Partito Democratico sul podio dei peggiori, per aver espresso un voto contrario alla proposta di legge dedicata alla promozione e valorizzazione dei viaggi della memoria e del ricordo.

Leggi anche: I censori rossi, il sindacalista Fiom e la Albanese: ecco il podio dei peggiori

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Macron attacca la nostra presidente Giorgia Meloni. Macron dovrebbe vergognarsi, lui commenta quello che succede in Italia, mentre noi non possiamo fare altrettanto. Classico atteggiamento della sinistra, senza senso e sempre uguale. - facebook.com facebook