Gli ottimi risultati dello Sci Lecco a Chiesa Valmalenco

Gli sciatori di Lecco hanno partecipato con successo allo Slalom Gigante Fis Junior a Chiesa in Valmalenco, un evento che ha visto svolgersi competizioni sia maschili che femminili. La manifestazione ha rappresentato un'importante occasione per i giovani atleti di confrontarsi sulle nevi lombarde, confermando l'ottimo livello della squadra e l'impegno nel settore agonistico.

Doppio appuntamento maschile e femminile sulle nevi di Chiesa in Valmalenco con lo Slalom Gigante Fis Junior. Per lo Sci Club Lecco da segnalare ancora due grandi prestazioni di Giorgia Sala che vince nella prima gara in calendario e chiude al 2° posto in quella odierna.

Sci Club Lecco protagonista ad Aprica nelle FIS Junior di Slalom Gigante - Nella gara maschile, il miglior risultato per lo Sci Club Lecco è stato ottenuto da Ruggero Traniello, che ha chiuso al 9° posto con il tempo di 1’41”79. msn.com

