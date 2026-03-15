Gli studenti della scuola Giansante di Città Sant' Angelo in visita alla casa di cura Villa Serena

Gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Nicola Giansante di Città Sant'Angelo hanno effettuato una visita alla casa di cura Villa Serena, dove hanno potuto osservare alcune delle attività svolte nel settore sanitario. La visita si è svolta con l’obiettivo di conoscere da vicino il lavoro e le strutture di una casa di cura.

L’iniziativa ha coinvolto gli studenti in una mattinata di approfondimento dedicata a temi legati alla medicina e alla prevenzione Visita didattica per le classi prime della scuola secondaria di primo grado Nicola Giansante di Città Sant'Angelo nella casa di cura Villa Serena per conoscere da vicino alcune attività del settore sanitario. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti in una mattinata di approfondimento dedicata a temi legati alla medicina e alla prevenzione. Gli studenti hanno partecipato a momenti informativi su primo soccorso e microbiologia, guidati da personale sanitario, acquisendo nozioni di base sulla sicurezza e i comportamenti in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Alcuni studenti della scuola "Giansante" di Città Sant'Angelo alla scoperta della Banca d'Italia [FOTO]Alcuni studenti della scuola "Giansante" di Marina di Città Sant'Angelo alla scoperta della Banca d'Italia con una lezione di futuro a Pescara. Papà in cattedra alla media Giansante di Città Sant'Angelo grazie al progetto "L'albero della conoscenza"Papà in cattedra alla scuola media Giansante di Città Sant’Angelo per spiegare ai ragazzi, con un linguaggio semplice e accessibile, una materia... Contenuti e approfondimenti su Gli studenti della scuola Giansante di... Temi più discussi: Studenti Giansante Città Sant'Angelo visita Banca d'Italia; Studenti della Giansante di Città Sant’Angelo visitano la Banca d’Italia; Città Sant’Angelo, gli studenti della scuola Giansante in visita alla casa di cura Villa Serena; Città Sant’Angelo, studenti della Giansante alla scoperta della Banca d’Italia. Studenti della Giansante di Città Sant’Angelo visitano la Banca d’ItaliaCittà Sant'Angelo. Non è stata una mattinata come le altre per gli studenti della scuola media N. Giansante di Marina ... abruzzolive.it Alcuni studenti della scuola Giansante di Città Sant'Angelo alla scoperta della Banca d'Italia [FOTO]Alcuni studenti della scuola Giansante di Marina di Città Sant'Angelo alla scoperta della Banca d'Italia con una lezione di futuro a Pescara. Non è stata una mattinata come le altre per gli studenti ... ilpescara.it Le classi prime della scuola secondaria di primo grado Nicola Giansante di Città Sant’Angelo hanno partecipato... x.com Alcuni studenti della scuola "Giansante" di Città Sant'Angelo alla scoperta della Banca d'Italia [FOTO] @ facebook