Papà in cattedra alla media Giansante di Città Sant' Angelo grazie al progetto L' albero della conoscenza

Un papà è salito in cattedra alla scuola media Giansante di Città Sant’Angelo per parlare di economia finanziaria ai ragazzi. Ha spiegato i concetti con parole semplici, cercando di far capire anche ai più giovani come funziona il denaro e il risparmio. L’iniziativa rientra nel progetto

Papà in cattedra alla scuola media Giansante di Città Sant'Angelo per spiegare ai ragazzi, con un linguaggio semplice e accessibile, una materia complessa come l'economia finanziaria. E quel papà è decisamente un docente d'eccezione dato che Pierluigi Di Nicola, questo il suo nome, è un ex.

