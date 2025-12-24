Pedro Sanchez idolo della Schlein fa gli auguri senza mai citare il Natale per non offendere gli islamici video

“Buone feste!”. Il tweet con cui il primo ministro spagnolo Pedro?Sanchez ha voluto augurare a tutti i cittadini buone feste nella giornata di Nochebuena diventa un caso sui social. Il messaggio, accompagnato da un breve video, ha scatenato discussioni e reazioni su X tra sostenitori e critici. Nel video, infatti, Sanchez rivolge “ felices fiestas” ai cittadini indipendentemente da come e dove scelgano di trascorrere le festività, includendo riferimenti alla pluralità linguistica e culturale della Spagna e augurando serenità anche a studenti e lavoratori. Sanchez fa infuriare i cristiani sul Natale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

