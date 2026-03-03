A Monza si è svolta una manifestazione di condivisione, con studenti impegnati nel servizio ai tavoli e donne musulmane che avevano preparato i piatti. Alla tavola si sono seduti anche rappresentanti della società civile e della politica, creando un momento di incontro tra diverse componenti della comunità. L’evento ha coinvolto la città in un’atmosfera di scambio e partecipazione.

Monza – C’erano gli studenti sabato a servire ai tavoli, c’erano le donne musulmane che in cucina avevano preparato i loro manicaretti, c’erano i rappresentanti della società civile e della politica tutti seduti allo stesso desco. È stato ancora una volta un successo la festa della condivisione organizzata dalla comunità islamica di Monza e Brianza con gli amici cattolici. Una tradizione, caldeggiata a suo tempo addirittura dal papa, che a Monza prosegue da 12 anni e che cresce di edizione in edizione. Paola Piermartiri, dirigente Ascot Triante e consigliera pastorale, con Tahany Shahin L’appuntamento per l’Iftar Per l’Iftar (Rottura del digiuno) “Saperi & sapori“, in occasione del Ramadan, sabato c’erano quasi 300 persone, che si sono ritrovate negli spazi di via Duca d’Aosta a Triante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Monza la festa della condivisione: islamici a tavola con la città

