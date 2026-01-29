Disagio mentale boom di casi tra i minori
In Lombardia, i casi di disagio mentale tra i giovani sono aumentati in modo allarmante. Negli ultimi anni, il numero di minori che si rivolgono ai servizi di ascolto e supporto è cresciuto drasticamente, arrivando a livelli mai visti prima. Le scuole, i pediatri e le famiglie segnalano un incremento di situazioni di ansia, depressione e altri problemi psicologici tra i ragazzi. La situazione preoccupa gli esperti, che chiedono interventi immediati per arginare questa emergenza silenziosa.
Il disagio mentale nei minori è in crescita ormai da diversi anni e ha raggiunto “numeri senza precedenti” in Lombardia. I dati, illustrati ieri dall’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso nella prima giornata del congresso della Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf), sono in linea con il resto d’Italia e fanno di questo fenomeno un’ emergenza nazionale - confermano gli psichiatri - che "richiede risposte tempestive e integrate". Negli ultimi 15 anni, spiega il co-presidente della Sinpf, Claudio Mencacci, la domanda di assistenza in ambito psichiatrico giovanile è cresciuta tra il 25% e il 35%, con un aumento significativo delle comorbidità, in particolare con le dipendenze "non solo da sostanze, ma anche comportamentali e tecnologiche". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
