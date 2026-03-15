Un nuovo studio rivela che circa un terzo degli italiani destinano parte dei propri risparmi alla cura della pelle, al make-up e al benessere personale. Questa tendenza riflette un interesse crescente verso l’attenzione al proprio aspetto e alla cura di sé, con molte persone che pianificano e mettono da parte risorse dedicate a questi bisogni. Il fenomeno evidenzia un cambiamento nelle abitudini di spesa e di priorità.

C’è un dato che racconta bene come stia cambiando il rapporto degli italiani con il benessere personale: quasi uno su tre pianifica e accantona risparmi per skincare, make-up e cura di sé. Non si tratta più di acquisti impulsivi o di piccoli sfizi. La bellezza entra nel bilancio familiare, pianificata come qualsiasi altra voce di spesa. A fotografare questo cambiamento è una ricerca commissionata da Revolut alla società di analisi Dynata, condotta su un campione rappresentativo di mille adulti italiani. Il quadro che emerge è quello di un consumatore sempre più consapevole, che integra la cura di sé nella gestione finanziaria quotidiana. La... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Gli italiani non rinunciano più alla bellezza: uno su tre pianifica i risparmi per skincare e self-care

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