Gli italiani temono una nuova crisi economica | uno su quattro dice di star peggio rispetto a un anno fa I più ottimisti? I giovani

In Italia, molti percepiscono un clima di incertezza economica, con un quarto della popolazione che si sente in difficoltà rispetto all’anno precedente. I giovani mostrano un atteggiamento più ottimista, mentre altri mantengono un equilibrio di fronte a una situazione di stabilità fragile. Questa fase si caratterizza più per una sensazione di precarietà che per una paura di crisi imminente, riflettendo un contesto di prudenza e aspettative contenute.

Nessuna ripresa, ma nemmeno il timore di essere sull'orlo di un tracollo. Piuttosto, una sensazione di equilibrio precario, un mix di prudenza e aspettative basse. È questo il quadro che emerge dall'ultimo monitoraggio di EngageMinds Hub – Consumer, Food & Health Research Center dell'Università Cattolica. Un'analisi che misura come stanno finanziariamente gli italiani e quali sono le loro aspettative per l'anno che verrà. Un italiano su quattro sta peggio rispetto a un anno fa. Guardando alla propria condizione economica, un italiano su quattro (il 24%) dichiara di stare peggio rispetto a un anno fa.

