Che piaccia o no i Maneskin sono ancora gli artisti italiani più ascoltati su Spotify dopo tre anni in silenzio

I Måneskin, nonostante un'interruzione di tre anni senza uscire con un nuovo album, rimangono gli artisti italiani più ascoltati su Spotify nel 2026, con oltre 22 milioni di ascoltatori mensili. La loro presenza costante sulla piattaforma testimonia la loro rilevanza nel panorama musicale nazionale e internazionale, consolidando il loro ruolo come uno dei principali riferimenti della musica italiana contemporanea.

Damiano (ex Maneskin) ha svelato cosa vuole fare ora - I Måneskin non sono rock, sono Sanremo Chi è la fidanzata di Damiano dei Maneskin Intervistato da GQ Italia, l’ex cantante dei Maneskin Damiano David ... esquire.com

Måneskin, reunion a Roma per il gruppo. Ma Damiano David dov'è? - I fotografi del settimanale Chi hanno immortalato Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio intenti a godersi ... gazzetta.it

MANESKIN: DAMIANO SI PRENDE UNA PAUSA. THOMAS: "LA BAND È UNITA" Il cantante ha concluso il suo tour da solista: "Mi riposo un po'". Cosa significa per la reunion Leggi tutto https://www.rockol.it/news-756074/maneskin-damiano-si-prende-una- - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.