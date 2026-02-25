30 giorni senza zucchero | tutti gli effetti sul corpo e mente

Eliminare o ridurre drasticamente gli zuccheri per un mese è diventata una tendenza molto popolare sui social. La cosiddetta “no sugar challenge” promette vantaggi come perdita di peso, migliore gestione del senso di fame e livelli di energia più stabili. Ma cosa succede realmente all’organismo quando si smette di assumere zuccheri per circa trenta giorni? Seguire una dieta senza zuccheri non significa eliminare completamente i carboidrati. In nutrizione, “senza zuccheri” indica soprattutto la riduzione o l’eliminazione di alimenti confezionati contenenti zuccheri aggiunti come saccarosio, sciroppi di glucosio-fruttosio, miele, zucchero bianco o di canna, dolci industriali e bevande zuccherate. Questi zuccheri vengono assorbiti rapidamente a livello intestinale, causando picchi glicemici che, se ripetuti nel tempo, possono contribuire a obesità, diabete di tipo 2, sindrome metabolica e problemi cardiovascolari. 🔗 Leggi su Cibosia.it

