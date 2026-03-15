Gli auguri di Meloni per i 50 anni del Tg2 si evolva senza perdere l’identità

Il presidente del Consiglio ha inviato gli auguri al Tg2 per il suo cinquantesimo anniversario, sottolineando l'importanza di evolversi mantenendo l'identità. Ha ricordato che, nel corso degli anni, il telegiornale si è distinto come un esempio di sperimentazione e innovazione nell’ambito dell’informazione pubblica. La celebrazione si è svolta con un commento ufficiale che evidenzia il ruolo storico del tg nella storia dell’offerta radiotelevisiva.

AGI - "Nella storia dell'offerta informativa del servizio pubblico, il Tg2 si caratterizza da sempre come il telegiornale della sperimentazione e della ricerca di nuovi generi. Uno dei tratti distintivi del giornale è rappresentato dalle sue famose rubriche, che raccontano il costume degli italiani e sono da sempre molto apprezzate dai cittadini ". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio per i 50 anni del Tg2. Gli auguri di Meloni al Tg2, "si evolva senza perdere la propria identità" . "In questi 50 anni il Tg2 ha raccontato con professionalità e competenza i fatti più rilevanti per l' Italia e il mondo, collezionando esclusive entrate nella storia dell' informazione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Gli auguri di Meloni per i 50 anni del Tg2, “si evolva senza perdere l’identità” Articoli correlati Leggi anche: Il Tg2 festeggia i 50 anni in bellezza: le Olimpiadi premiano gli ascolti del telegiornale diretto da Antonio Preziosi Leggi anche: Il menu di ALT Stazione del Gusto si amplia senza perdere identità Aggiornamenti e notizie su Gli auguri di Meloni per i 50 anni del... Temi più discussi: Milano, il Corriere festeggia 150 anni. Gli auguri di Capo dello Stato e premier; Iran, Di Bella: Momento solenne e grave, intervento in radio di Meloni tradisce imbarazzo; 8 marzo, Meloni: Costruire Italia dove donne non debbano scegliere tra libertà, lavoro, famiglia; Davanti alla guerra non si può stare alla finestra: prima o poi serve prendere una decisione. 8 marzo, Meloni fa gli auguri alle donne e rivendica l’occupazione femminile: ma dimentica il gender pay gapIn occasione dell'8 marzo Giorgia Meloni rivendica l'aumento di occupazione femminile ma dimentica un dato: il divario retributivo in Italia supera il ... fanpage.it Meloni sull’attacco Usa contro l’Iran: Non condanno né condivido, non ho gli elementi per prendere una posizioneNessuna condanna, anche questa volta, all’ attacco unilaterale di Stati Uniti e Israele contro l’ Iran. Giorgia Meloni – durante la registrazione al programma Fuori dal coro, in onda su Rete 4 – alla ... ilfattoquotidiano.it Giorgia Meloni prometteva di tagliare le accise sui carburanti quando era all’opposizione. Oggi che governa, il risultato è l’opposto: +600 milioni di euro di accise nel 2026. Mentre gli italiani pagano benzina e diesel sempre più cari, il governo Meloni fa esatta facebook Piena solidarietà alla premier Meloni, al ministro Nordio e a tutti coloro che che in queste ore sono stati oggetto di attacchi e atteggiamenti antidemocratici dai soliti detentori della ‘morale a senso unico’. Il referendum costituzionale confermativo non richiede q x.com