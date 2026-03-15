Gli auguri di Meloni per i 50 anni del Tg2 si evolva senza perdere l’identità

Da agi.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Consiglio ha inviato gli auguri al Tg2 per il suo cinquantesimo anniversario, sottolineando l'importanza di evolversi mantenendo l'identità. Ha ricordato che, nel corso degli anni, il telegiornale si è distinto come un esempio di sperimentazione e innovazione nell’ambito dell’informazione pubblica. La celebrazione si è svolta con un commento ufficiale che evidenzia il ruolo storico del tg nella storia dell’offerta radiotelevisiva.

AGI - "Nella storia dell'offerta informativa del  servizio pubblico, il  Tg2  si caratterizza da sempre come il  telegiornale della sperimentazione  e della ricerca di nuovi generi. Uno dei tratti distintivi del giornale è rappresentato dalle sue famose  rubriche, che raccontano il  costume degli italiani  e sono da sempre molto apprezzate dai  cittadini ". Così la presidente del Consiglio,  Giorgia Meloni, in un messaggio per i  50 anni del Tg2. Gli auguri di Meloni al Tg2, "si evolva senza perdere la propria identità" . "In questi  50 anni  il  Tg2  ha raccontato con  professionalità e competenza  i fatti più rilevanti per l' Italia e il mondo, collezionando  esclusive  entrate nella storia dell' informazione. 🔗 Leggi su Agi.it

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