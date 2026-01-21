ALT Stazione del Gusto amplia il proprio menu mantenendo intatta la sua identità. In collaborazione con l’Accademia Niko Romito e Enilive, il ristorante presenta un’evoluzione che va oltre l’aggiunta di piatti, offrendo un percorso di crescita e rafforzamento della propria proposta culinaria. Un’idea di rinnovamento che rispetta la tradizione, puntando a offrire un’esperienza autentica e coerente con i valori del locale.

Parlare di “nuova offerta” rischia spesso di ridursi a un elenco di piatti. Nel caso di ALT Stazione del Gusto, il format di ristorazione di Enilive in collaborazione con Accademia Niko Romito, invece, l’evoluzione del menu racconta qualcosa di più interessante. Mentre i ristoranti ALT sono diventati venti in tutta Italia (tra le ultime aperture: il centro di Milano, in zona Ticinese, oltre a Lecce e Bergamo), anche la proposta gastronomica cresce ma senza perdere le sue proposte iconiche come bombe, focacce e pollo fritto. Per molti piatti di ALT Stazione del Gusto, gli impasti sono un punto di partenza importante. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il menu di ALT Stazione del Gusto si amplia senza perdere identità

