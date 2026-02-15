Il Tg2 festeggia i 50 anni in bellezza | le Olimpiadi premiano gli ascolti del telegiornale diretto da Antonio Preziosi
Il Tg2 ha raggiunto un traguardo importante: festeggia i 50 anni con ascolti record grazie alle Olimpiadi che hanno attirato molti spettatori. La trasmissione, guidata da Antonio Preziosi, registra picchi di share durante le gare, attirando un pubblico sempre più vasto. Anche a San Valentino, il telegiornale continua a conquistare il cuore degli spettatori, confermando il suo successo.
Anche a San Valentino prosegue la luna di miele del Tg2 coi telespettatori. Il telegiornale diretto da A ntonio Preziosi ottiene infatti risultati lusinghieri in termini di ascolti. 2.539.000 (17.5%) nelle edizione delle 13 affiancando praticamente l’edizione del Tg5, attestata al 18,1%. Decisamente positivo anche il risultato dell’edizione delle 20,30 con 1.236.000 telespettatori pari al 7% di share. Secondo i dati RAI Ufficio Stampa e le rilevazioni giornaliere dei dati Auditel, gli ascolti del Tg2 possono vantare un consolidamento significativo, in particolare nelle edizioni di punta e durante i grandi eventi sportivi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
