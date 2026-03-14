Solo cinque anticipi C’è Barcaccia-Vetto

Oggi si disputano cinque anticipi nel campionato dilettanti, tutti concentrati nelle squadre reggiane. La partita più attesa è quella tra Barcaccia e Vetto, mentre nessuna gara riguarda le categorie di Eccellenza, Promozione o Prima Categoria. Le sfide si svolgono in orari anticipati e coinvolgono squadre di livello regionale.

Soltanto cinque anticipi oggi che riguardano le reggiane dei dilettanti: nessun di Eccellenza, Promozione o Prima categoria. Partiamo allora dalla Seconda: nel girone D, alle 14.30, la Barcaccia (26 punti) è a +5 sui playout e vorrà provare ad allungare ospitando il Vetto (36). I gialloverdi d’appennino, però, sono quarti a pari punti col terzo Montecavolo, e dopo due gare senza successi vorranno tornare a vincere per prendersi la terza piazza. Arbitro designato a Ciano: Alberto Catellani di Reggio Emilia. Poi quattro anticipi di Terza. Nel girone A, alle 14.30 l’Under 21 del Real Casina (4) ultimo della classe ospiterà la Plaza (33), che vincendo si porterebbe a -1 dal terzo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Solo cinque anticipi. C’è Barcaccia-Vetto Articoli correlati È uno dei titolari del ristorante "La Barcaccia" l'uomo ferito con un coltellinoÈ accaduto tutto nel giro di pochi minuti intorno alle ore 20 di quella che sembrava una tranquilla sera del sabato.