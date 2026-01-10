Oggi pomeriggio si disputano cinque anticipi in Prima Categoria, conclusivi del girone d’andata. Tra questi, spicca il big match tra il Real e l’Acqualagna, due squadre che si sfidano per mettere in chiaro le proprie ambizioni. Un appuntamento importante per valutare lo stato di forma e le potenzialità delle squadre prima della pausa, in un contesto di gare che promettono equilibrio e impegno.

Cinque gli anticipi in Prima Categoria in programma oggi pomeriggio. Si gioca per l’ultima gara del girone d’andata. Causa neve è stata rinviata a mercoledì 14 gennaio ore 14,30 la partita Mercatellese-Maior. Il programma di oggi su campi, decisamente allentati per la neve e per il maltempo che ha imperversato negli ultimi giorni mettendo a dura prova i fondi erbosi, mette di fronte una contro l’altra squadre desiderose di iniziare bene l’anno nuovo, cercando di migliorare le rispettive posizioni di classifica. Calcio d’inizio ore 14,30. Real Altofoglia-Falco Acqualagna. "Dopo le vacanze natalizie e la neve ripartire è sempre difficile – osserva alla vigilia del match il mister della Falco Emiliano Cappelli – speriamo comunque di fare un’ottima prova, abbiamo qualche defezione (Ciampiconi e Gambelli è in forse) ma chi giocherà si farà trovare pronto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Gli anticipi. Prima categoria, subito big match. Il Real fa l'esame all'Acqualagna

