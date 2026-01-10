Gli anticipi Prima categoria subito big match Il Real fa l’esame all’Acqualagna
Oggi pomeriggio si disputano cinque anticipi in Prima Categoria, conclusivi del girone d’andata. Tra questi, spicca il big match tra il Real e l’Acqualagna, due squadre che si sfidano per mettere in chiaro le proprie ambizioni. Un appuntamento importante per valutare lo stato di forma e le potenzialità delle squadre prima della pausa, in un contesto di gare che promettono equilibrio e impegno.
Cinque gli anticipi in Prima Categoria in programma oggi pomeriggio. Si gioca per l’ultima gara del girone d’andata. Causa neve è stata rinviata a mercoledì 14 gennaio ore 14,30 la partita Mercatellese-Maior. Il programma di oggi su campi, decisamente allentati per la neve e per il maltempo che ha imperversato negli ultimi giorni mettendo a dura prova i fondi erbosi, mette di fronte una contro l’altra squadre desiderose di iniziare bene l’anno nuovo, cercando di migliorare le rispettive posizioni di classifica. Calcio d’inizio ore 14,30. Real Altofoglia-Falco Acqualagna. "Dopo le vacanze natalizie e la neve ripartire è sempre difficile – osserva alla vigilia del match il mister della Falco Emiliano Cappelli – speriamo comunque di fare un’ottima prova, abbiamo qualche defezione (Ciampiconi e Gambelli è in forse) ma chi giocherà si farà trovare pronto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
