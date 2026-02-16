Banca Progetto | pm di Milano chiedono di indagare altri 6 mesi per associazione a delinquere

La procura di Milano ha chiesto al giudice di prorogare di altri sei mesi le indagini su Paolo Fiorentino, ex amministratore delegato di Banca Progetto, sospettato di aver partecipato a un’associazione a delinquere. La richiesta nasce dai sospetti di reati come truffa aggravata, falso in bilancio e bancarotta fraudolenta. Fiorentino è sotto inchiesta da diversi mesi, e gli inquirenti vogliono approfondire ulteriormente le sue responsabilità.

AGI - La procura di Milano chiede al gip di indagare altri 6 mesi su Paolo Fiorentino, ex amministratore delegato di Banca Progetto, indagato - secondo quanto emerge dalla richiesta di proroga di cui AGI è in possesso -, per i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata, falso in bilancio e bancarotta fraudolenta. Insieme a Fiorentino sono altri 7 gli indagati, tutti ex vertici dell'Istituto di banca. E, mentre a Milano si indaga ancora, a Roma, sul tavolo del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, è finito un lunghissimo rapporto riservato della Banca d'Italia che conclude l'istruttoria e dà conto, soprattutto, del ruolo rivestito dall'ex ad, Fiorentino, che si è dimesso dal ruolo alla fine di febbraio del 2025.