Salento | Guardia Costiera intensifica i controlli sulla pesca multe e sequestri per irregolarità e pratiche illegali

La Guardia Costiera del Salento ha intensificato i controlli sulla pesca nel territorio. Negli ultimi giorni, sono state fatte numerose verifiche, con multe e sequestri per pratiche illegali o irregolari. Le forze dell’ordine vogliono garantire che le attività di pesca rispettino le norme e proteggano il mare. Finora, sono state contestate oltre 25 infrazioni, e le operazioni continuano senza sosta.

L'attività di pesca nel Salento è sotto stretta sorveglianza, con un bilancio provvisorio di oltre 25.000 euro di multe e il sequestro di un'imbarcazione e circa 100 chili di pesce, a seguito di intensificati controlli condotti dalla Guardia Costiera di Otranto e San Foca. Le operazioni, svolte nel corso della settimana appena conclusa, mirano a contrastare le irregolarità nella filiera ittica e a tutelare il consumatore finale, garantendo la tracciabilità dei prodotti e il rispetto delle normative vigenti. L'azione della Guardia Costiera, spesso in collaborazione con la Guardia di Finanza, si concentra in particolare sulla pesca del "pesce serra", una specie che abbonda nelle acque del porto di Otranto durante i mesi invernali, attirando l'attenzione di pescatori spesso tentati da pratiche illegali.

