Decreto Semplificazioni tutte le novità previste su Carta d’Identità Isee e scontrini del bancomat

Il 29 gennaio 2026, il Governo approva il nuovo Decreto Semplificazioni. Da quel giorno, cambiano le regole su Carta d’Identità, Isee e scontrini del bancomat. L’obiettivo è ridurre le complicazioni burocratiche e favorire l’uso della tecnologia. Con questa mossa, lo Stato intende semplificare la vita dei cittadini e accelerare i servizi pubblici.

Il 29 gennaio 2026 segna una svolta concreta nel rapporto tra Stato e cittadini. Con l’approvazione del Decreto Pnrr e Coesione, il Governo ha lanciato un piano per tagliare la burocrazia inutile, puntando tutto sulla digitalizzazione e sulla fiducia. L’obiettivo è duplice: correre verso gli obiettivi europei del 2026 e, allo stesso tempo, rendere più fluide le operazioni quotidiane che spesso ci rubano tempo prezioso, come rinnovare un documento o richiedere un bonus. La novità più eclatante riguarda la Carta d’Identità Elettronica (Cie) per chi ha superato i 70 anni. Per questa fascia di età, il documento avrà una validità di 50 anni, diventando di fatto “eterno” e utilizzabile anche per viaggiare all’estero. 🔗 Leggi su Cultweb.it

