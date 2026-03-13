PEC scuole | capienza massima di 6 GB il Ministero invita a liberare spazio NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato una nota alle scuole statali, ricordando che la capienza massima della PEC è di 6 GB. Le istituzioni sono invitate a liberare spazio nella casella di posta elettronica certificata per garantire il corretto funzionamento del sistema. La comunicazione è datata 10 marzo e riguarda la gestione delle caselle con dominio @pec.

Una nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 10 marzo richiama le istituzioni scolastiche statali alla gestione della posta elettronica certificata con dominio @pec.istruzione.it. Il documento arriva dopo numerose richieste di ampliamento delle caselle PEC da parte delle scuole.