Fungo allucinogeno contro la depressione resistente l' associazione Luca Coscioni | A Chieti si fa la storia delle terapie innovative

A Chieti si è tenuto un passo importante nella lotta contro la depressione resistente. Nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Ss, è stata somministrata per la prima volta in Italia una dose di psilocibina sintetica in un contesto clinico controllato. L’associazione Luca Coscioni ha commentato l’evento come un possibile inizio, sperando che questa terapia possa aprire nuove strade per chi soffre di depressione difficile da trattare.

"In Abruzzo si fa la storia delle terapie per la depressione resistente, che sia un inizio", è il commento dell'associazione Luca Coscioni riguardo alla prima somministrazione di psilocibina sintetica in un contesto clinico controllato, nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Ss. Annunziata di Chieti. La somministrazione di psilocibina, principio attivo contenuto in alcuni funghi psichedelici, è avvenuta mercoledì 4 febbraio nell’ambito di una sperimentazione clinica per il trattamento della depressione resistente, condotta dall’equipe di Giovanni Martinotti, direttore dell'unità operativa.🔗 Leggi su Chietitoday.it

In Italia, una donna di 63 anni è la prima paziente a ricevere un trattamento con psilocibina contro la depressione resistente.

L'associazione Luca Coscioni ricorda Severino Mingroni, attivista e presidente onorario dei Radicali scomparso a 66 anni.

